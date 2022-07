Salin de Giraud en fête Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Salin de Giraud en fête Arles, 13 juillet 2022, Arles. Salin de Giraud en fête

Bouches-du-Rhône Programme :



– du mercredi 13 juillet au samedi 16 juillet : fête foraine



– mercredi 13 juillet de 19h30 à 22h15 : Tonino Flamenco et à 22h30 : feu d’artifices par le Groupe F



– jeudi 14 juillet à 11h30 : abrivado avec la manade Lescot (Comité de Feria)

à 12h30 : repas moules-frites (association Les Collègues)

à 19h00 : bandido avec la manade Lescot (Comité de Feria)

de 0h30 à 23h30 : orchestre The Seekers



– vendredi 15 juillet à 20h00 à 01h00 : Soirée 3 DJs (Jay/Doumé/Ross)



– samedi 16 juillet à 19h30 : repas moules-frites (association Les Collègues)

de 21h00 à 23h30 : Fiesta Camacho

