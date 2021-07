SALIMA DRIDER – Le voyage d’Azhar – concert rap jeune public Jardin Ilan-Halimi, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Paris.

Le Pavillon Culturel de l’association UGOP crée en 2010 La Compagnie Barbès à Paris pour promouvoir et diffuser des spectacles vivants jeune public la Compagnie Barbès. Le voyage d’Azhar est écrit et chanté par Salima Drider sur des musiques de Sébastien Perron. Le spectacle est également décliné en livre cd illustré.

rbLe jour de ses dix ans, Azhar, jeune orphelin, est envoyé par sa grand-mère pour retrouver la « pierre de feu » comme le veut la tradition de son village. Durant son voyage, Azhar va traverser cinq îles. Le jeune garçon fera alors d’étranges rencontres et affrontera ses peurs les plus profondes. Réussira-t-il à trouver la Pierre de Feu et à retourner chez lui ? Alliant le conte, le chant, la musique et la vidéo-projection, ce conte rap transportera le jeune public dans un univers lyrique et coloré.

Jardin Ilan-Halimi 54, rue de Fécamp Paris 75012

8 : Michel Bizot (124m) 8 : Porte Dorée (332m)



Contact :MAVOUNGOUD 0613526487 asso.ugop@gmail.com http://noelenspectacles.com https://www.facebook.com/ciebarbes/

