Salim Djaferi – Koulounisation Les Plateaux Sauvages, 14 décembre 2022, Paris.

Du mercredi 14 décembre 2022 au jeudi 15 décembre 2022 :

mercredi, jeudi

de 20h30 à 21h45

De 6 € à 12 € [COMPLET]

Dans une approche à la fois théâtrale et plastique, documentaire et ludique, Salim Djaferi interroge les mots qui caractérisent la colonisation et la guerre d’Algérie de part et d’autre de la Méditerranée.

dans le cadre du Festival Impatience 2022

Un jour de 2018 dans une librairie algéroise, bien décidé à combler les lacunes d’une éducation française trop pudique sur le sujet, Salim Djaferi cherche le rayon consacré à la guerre d’Algérie. En vain. Les ouvrages sont bien là, pourtant, mais classés sous une autre rubrique : Révolution. Pour le jeune artiste chercheur, c’est une révélation, une porte ouverte sur une autre guerre, plus sourde, celle du langage. Qui emploie quels mots et pour dire quoi ?

Fruit d’un travail d’enquête et de recueil de témoignages, Koulounisation se penche sur les mots qui construisent la mémoire et l’histoire, leur signification, leur but, leur usage. Pour cela, Salim Djaferi utilise les outils du théâtre et un langage plastique qui parle à chacun·e. Avec des plaques de polystyrène, des objets suspendus à des fils et un art puissant de la métaphore, il convoque l’intelligence émotionnelle du public, celle qui dépasse les mots.

