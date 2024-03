Salif Diarra + Ballaké Sissoko Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement, vendredi 12 avril 2024.

Concerts à la Cité de la Musique, au programme Salif Diarra, suivi de Ballaké Sissoko.

Au programme de la soirée:



• Salif Diarra

Le Griot virtuose de la Kora

Burkina Faso France



Issu d’une famille de Griots de l’ethnie bobo, Salif Diarra joue depuis son plus jeune âge en excellant à la kora et au chant. Musicien poly-instrumentistes, compositeur, interprète, ses compositions évoluent dans l’univers de la musique mandingue, mêlée d’une touche de jazz et de blues. En quelques années, Salif est passé de jouer pour la survie dans les rues d’Abidjan à une tournée internationale avec feu le grand Victor Demé.



Salif Diarra est un surdoué de la kora, cet instrument ancien emblématique du pays mandé ou mandingue d’Afrique de l’Ouest. L’ancien compagnon de route de Démé nous servira, avec délectation, les chansons de son dernier album Kounou dans une atmosphère intimiste, accompagné par deux de ses musiciens.



• Ballaké Sissoko

Grand Maître de la Kora

Mali



Dix doigts pour vingt et une cordes, et la magie opère, sûrement, posément. Maître de la kora, improvisateur et compositeur surdoué et passionné, Ballaké Sissoko est aujourd’hui l’un des grands musiciens du monde. Après le succès de l’album Djourou, le virtuose malien revient pour un tête à tête intime avec sa kora. En toute simplicité. En toute majesté. Son nom A TOUMA. Entendez « c’est le moment ». Pour Ballaké, de le partager, à l’heure de la maturité. Pour nous, de le découvrir et de nous laisser emporter.



Dans son dernier album, Djourou, Ballaké Sissoko explorait de nouveaux horizons en invitant de grands artistes aux univers aussi variés que Salif Keita, Arthur Teboul (Feu! Chatterton), Camille, Oxmo Puccino, Vincent Segal et Patrick Messina, Piers Faccini… Ce disque couronné de succès racontait à lui seul son art de la conversation musicale, tressant de nouveaux fils à la longue corde (« djourou ») qui le relie aux autres, et à l’histoire de la kora.



Ce goût et ce talent pour la rencontre, Ballaké les doit certainement à son art consommé de l’écoute, mais aussi aux longues conversations musicales qu’il n’a jamais cessé d’entretenir avec son instrument. Étrange paradoxe que ce « dialogue en solitaire », puisque c’est lui qui fait parler la kora et réagit aux émotions qu’elle suscite en lui, laissant ainsi son imagination et ses doigts s’envoler vers des paysages aussi magnifiques qu’inconnus. 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

