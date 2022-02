Salif Diarra: “AU SON DE LA KORA” Mundart Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Salif Diarra: “AU SON DE LA KORA” Mundart, 25 février 2022, Marseille. Salif Diarra: “AU SON DE LA KORA”

Mundart, le vendredi 25 février à 20:00

Salif Diarra, griot, chanteur et joueur de Kora, un instrument vieux de mille ans est originaire du Burkina Faso, et résidant à Marseille. Il a tourné dans le monde entier aux côtés de Victor Démé, chanteur burkinabé internationalement reconnu et a collaboré avec de nombreux artistes africains et européens, parmi lesquels Fatoumata Diawarra (dernier album ‘Fenfo’), Batuk, El Gato Negro, Yapa et Radio Babel (Marseille). ♫♫♫ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mundart Adresse 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Mundart Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Mundart Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Salif Diarra: “AU SON DE LA KORA” Mundart 2022-02-25 was last modified: by Salif Diarra: “AU SON DE LA KORA” Mundart Mundart 25 février 2022 marseille Mundart Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône