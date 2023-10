Venez découvrir les métiers de la réparation !! SALIES Electro Réparations Mane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Mane Venez découvrir les métiers de la réparation !! SALIES Electro Réparations Mane, 20 octobre 2023, Mane. Venez découvrir les métiers de la réparation !! Vendredi 20 octobre, 14h00 SALIES Electro Réparations Venez découvrir les coulisses de la réparation, vous entretenir et échanger avec nos techniciens.

Présentation de nos gammes de produits d’entretien

Conseils et astuces sont aussi au programme SALIES Electro Réparations 15 avenue de Saint Girons 31260 Mane Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

