Festival International de guitare en Béarn 2022 Salle Jean Monnet 64270 Salies de Béarn, 6 juillet 2022 20:30, Salies-de-Béarn 6 – 10 juillet Sur place En juin:Entrée à 10 €.

En juillet : Entrée à 15€ et Pass 5 concerts:60 €- Pass 4 concerts:50€. Concert à 1/2 Tarif : Étudiants, chômeurs et personnes en situation de handicap.

Entrée gratuite pour les – 15 ans. http://www.guitaresbearnfestival.com, http://www.facebook.com/lahontanmusic.org, 06 80 31 83 41, contact@guitaresbearnfestival.com Le Festival International de guitare en Béarn, sous la direction artistique de Pierre BIBAULT, se déroule du 06 au 10 juillet 2022. Pour sa 5ème édition le Festival sera en version XXL. En effet un 6ème concert trouve sa place en prélude au festival. Le Festival International de guitare en Béarn, sous la direction artistique de Pierre BIBAULT, se déroule : 1. Dès le samedi 18 juin, en prélude au Festival lui-même, les Musicales de Lahontan recevront, Salle Jean Monnet à Salies-de-Béarn, les étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux Aquitaine pour 1 concert exceptionnel. En première partie Bruno PANCEK, guitariste habitué du FIGB. 2. Le mercredi 6 juillet, à Sauveterre-de-Béarn, au Temple, la guitariste Thu LE (Vietnam). En première partie Bruno PANCEK, (France). 3. Jeudi 7 juillet, à Navarrenx, à la salle de la mairie, Olivier PELMOINE (France). En première partie, le Duo « Cordes et Âmes, » Olivier PELMOINE (guitare) et Sara CHENAL (violon) trouveront là un lieu à l’acoustique authentique. 4. Vendredi 8 juillet à Orthez, au Temple, à l’ambiance feutrée, sera l’écrin parfait pour la sensibilité de Thibaut GARCIA (France). 5. Samedi 9 juillet, Salies de Béarn, Soirée de Gala : Pierre BIBAULT (France) joue Steve REICH, puis Marcin DYLLA (Pologne) « le roi de la guitare », comme l’a surnommé la presse, sera sur scène. 6. Dimanche 10 juillet à Lahontan, au Théâtre de verdure d’Abet : Gaëlle SOLAL (France), donnera le concert final de ce Festival. Les concerts sont à 20h30. En juin, le prix des places est fixé à 10 €.

En juillet, concert à 15 €. Il est proposé un Pass 5 concerts à 60 € et un Pass 4 concerts à 50 €. Concert à 1/2 Tarif pour : Étudiants, chômeurs et personnes en situation de handicap.

En juin et juillet, l’entrée est gratuite pour les – 15 ans. Durant la semaine : Les musiciens, de renommée internationale partageront aussi leur art avec des stagiaires au cours de MasterClasses.

Un Concours Jeunes Talents (-30 ans) est organisé dont la finale publique se déroule à la salle Jean Monnet le samedi 09 juillet à 15 h 00 : 1er prix de 3000€, ainsi que des invitations à d’autres Festivals Européens partenaires et pour la 1ère fois le prix du Public sera remis. Lors de la finale du Concours, les élèves des écoles de musique de Salies-de Béarn, de Bidache et des environs auront aussi leur place sur scène. Toutes les infos, le programme, les inscriptions et la billetterie sont disponibles sur notre site Internet : www.guitaresbearnfestival.com et voir notre page FB : www.facebook.com/lahontanmusic.org Salle Jean Monnet 64270 Salies de Béarn 64270 Salies de Béarn 64270 Salies-de-Béarn Salle Jean Monnet 64270 mercredi 6 juillet – 20h30 à 23h00

