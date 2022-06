Concert de printemps le 18 juin à Salies-de-Béarn pour la 5ème édition du Festival International de guitare du 06 au 10 juillet 2022 Salle Jean Monnet 64270 Salies de Béarn, 18 juin 2022 20:30, Salies-de-Béarn.

Pour sa 5ème édition le Festival International de guitare en Béarn, sous la direction artistique de Pierre BIBAULT, organise pour la 1ère fois un concert de Printemps, le 18 juin, avec le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux Aquitaine qui « annoncera » le Festival du 06 au 10 Juillet 2022.

Ce concert mettra à l’honneur de jeunes guitaristes, classiques et non classiques, étudiants au PESMD. Ces jeunes artistes proposeront un programme éclectique et «électrique», permettant au public d’entendre de la guitare au pluriel : guitare classique, en solo, en quatuor, en musique de chambre et guitare électrique avec un groupe de musique actuelle amplifiée. En 1ère partie, Bruno PANCEK, guitariste, habitué du FIGB:

1ère PARTIE Bruno PANCEK : Guitariste, membre du Quatuor Bergamasque et professeur au CRR de Boulogne-Billancourt et au conservatoire de Sèvres.

2ème PARTIE : Le PESMD (classique et MAA-Jazz)

• José Fillatreau, Artiste Coordinateur MAA au PESMD Bordeaux Nouvelle Aquitaine et batteur professionnel, professeur au CRR de Toulouse.

• Hugo CABURET, Clément NACABURU, Robin ROUSSEL et Myriam TESTAVIN, Guitares classiques

• Floriane Forsans, flutiste • Thomas Bonaque, Nicolas Garros et Robin Rongy, Guitares électriques

• Alexis Cadeillan, contrebasse Jazz.

Le prix des places est fixé à 10 €.

Salle Jean Monnet 64270 Salies de Béarn

samedi 18 juin – 20h30 à 23h00