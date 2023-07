Visite de Salies en Petit Train Touristique Salies-de-Béarn, 12 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn doit sa renommée au sel qui a influencé le cours de son histoire : on attribue sa naissance à un sanglier, découvert auprès d’une source, les soies recouvertes de cristaux de sel. Depuis lors, la ville veille sur son trésor : une source d’eau salée. Deux quartiers se succèdent, le plus ancien, tel une coquille d’escargot s’enroule autour de la source salée. On y découvre de belles maisons typiques des 17eme et 18eme siècles, des ruelles étroites et fleuries, avec au détour de l’une d’entre elles, le Musée du Sel et des traditions béarnaises. A quelques pas, le quartier thermal avec les anciens hôtels et palaces de la Belle Epoque côtoient l’établissement thermal de style mauresque.

Le petit train touristique vous propose un voyage dans le temps en traversant les différents quartiers de la ville..

Salies-de-Béarn owes its fame to the salt that has influenced the course of its history: its birth is attributed to a wild boar, discovered near a spring, its bristles covered in salt crystals. Since then, the town has watched over its treasure: a source of salt water. The oldest, like a snail’s shell, wraps itself around the salt spring. Here, you’ll find typical 17th and 18th century houses, narrow flower-filled streets and, at a bend in one of them, the Musée du Sel et des traditions béarnaises (Museum of Salt and Béarn Traditions). Just a few steps away, the spa district, with its old hotels and palaces from the Belle Epoque, rubs shoulders with the Moorish-style spa.

The little tourist train takes you on a journey back in time through the town’s different districts.

Salies-de-Béarn debe su fama a la sal que ha marcado el curso de su historia: su nacimiento se atribuye a un jabalí, descubierto cerca de un manantial, con las cerdas cubiertas de cristales de sal. Desde entonces, la ciudad vela por su tesoro: una fuente de agua salada. Dos barrios se suceden, el más antiguo de los cuales, como la concha de un caracol, se envuelve alrededor del manantial salado. Aquí encontrará hermosas casas típicas de los siglos XVII y XVIII y estrechas calles llenas de flores, con el Musée du Sel et des traditions béarnaises (Museo de la Sal y las Tradiciones bearnesas) a la vuelta de la esquina. A dos pasos se encuentra el barrio de los balnearios, con antiguos hoteles y palacios de la Belle Epoque junto al balneario de estilo morisco.

El trenecito turístico le hará viajar en el tiempo por los diferentes barrios de la ciudad.

Salies-de-Béarn verdankt seinen Ruhm dem Salz, das den Verlauf seiner Geschichte beeinflusst hat: Seine Entstehung wird einem Wildschwein zugeschrieben, das an einer Quelle entdeckt wurde und dessen Borsten mit Salzkristallen bedeckt waren. Seitdem wacht die Stadt über ihren Schatz: eine Salzwasserquelle. Zwei Stadtteile folgen aufeinander, wobei sich der ältere wie ein Schneckenhaus um die Salzquelle windet. Hier findet man schöne, typische Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert, enge, blumengeschmückte Gassen und in einer von ihnen das Museum des Salzes und der Traditionen der Béarnaise. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich das Thermalviertel mit alten Hotels und Palästen aus der Belle Epoque neben dem Thermalbad im maurischen Stil.

Der kleine Touristenzug bietet Ihnen eine Zeitreise durch die verschiedenen Viertel der Stadt.

