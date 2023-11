Lo Pica Hòu – Quaucom Salies-de-Béarn, 15 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Lo Pica hòu, qu’est-ce donc ?

Les enfants des sections bilingues des écoles de Salies et de Sauveterre ravivent cette ancienne tradition : ils chantent sous les fenêtres des habitants dans l’espoir qu’on leur offre des gourmandises.

Habitants de Salies, vous souhaitez que les enfants passent sous vos fenêtres …. n’hésitez pas à vous inscrire auprès de La Fabricoterie (les friandises sont fournies par l’association)..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 17:00:00. EUR.

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lo Pica hòu, what’s that?

Children from the bilingual sections of the Salies and Sauveterre schools revive this ancient tradition: they sing under the windows of local residents in the hope of being offered sweets.

If you live in Salies and would like the children to pass under your window …., please register with La Fabricoterie (the treats will be provided by the association).

Lo Pica hòu, ¿qué es?

Los niños de las secciones bilingües de los colegios de Salies y Sauveterre reviven esta antigua tradición: cantan bajo las ventanas de los vecinos con la esperanza de que les ofrezcan caramelos.

Si vive en Salies y desea que los niños pasen bajo su ventana …., inscríbase en La Fabricoterie (las golosinas serán proporcionadas por la asociación).

Lo Pica hòu, was ist das?

Die Kinder der zweisprachigen Abteilungen der Schulen in Salies und Sauveterre lassen diese alte Tradition wieder aufleben: Sie singen unter den Fenstern der Einwohner in der Hoffnung, dass sie mit Leckereien beschenkt werden.

Einwohner von Salies, die möchten, dass die Kinder unter Ihren Fenstern auftreten …. zögern Sie nicht, sich bei La Fabricoterie anzumelden (die Süßigkeiten werden von der Organisation bereitgestellt).

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Béarn des Gaves