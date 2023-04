Exposition-vente Pinceaux d’Automne Place du Bayaà, 23 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Le concours « Pinceaux d’automne » est ouvert à tous, professionnels et amateurs. Sur le thème des « années folles » du temps d’Al Cartero, chaque candidat doit présenter un tableau réalisé chez lui, dans le cours de l’année si possible. Tous les supports et disciplines sont admis … Près de 7250€ de prix en 2022.

Alors à vos pinceaux !.

2023-10-23 à ; fin : 2023-11-03 . .

Place du Bayaà Rez-de-chaussée de la mairie

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « Pinceaux d’automne » competition is open to all, professionals and amateurs. On the theme of the « crazy years » of Al Cartero’s time, each candidate must present a painting made at home, during the year if possible. All the supports and disciplines are admitted… Nearly 7250? of prizes in 2022.

So get your brushes!

El concurso « Pinceaux d’automne » está abierto a todos, profesionales y aficionados. Sobre el tema de los « años locos » de la época de Al Cartero, cada candidato deberá presentar un cuadro realizado en su casa, durante el año si es posible. Se aceptan todos los medios y disciplinas… Casi 7250? en premios en 2022.

Así que coge tus pinceles

Der Wettbewerb « Pinceaux d’automne » steht allen offen, sowohl Profis als auch Amateuren. Unter dem Motto « Die wilden Jahre » aus der Zeit von Al Cartero muss jeder Kandidat ein Bild einreichen, das er zu Hause, möglichst im Laufe des Jahres, gemalt hat. Alle Medien und Disziplinen sind zugelassen … Fast 7250? an Preisen im Jahr 2022.

Also ran an die Pinsel!

