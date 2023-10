35e Tour du Béarn Salies-de-Béarn, 7 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Le Tour Pédestre du Béarn est une course en relais qui se déroule sur deux jours et qui passera par Salies-de-Béarn. Ce parcours, d’environ 200 kilomètres, traverse le Béarn de village en village en passant par le piémont pyrénéen et se termine à Pau. Chaque équipe est composée de 7 relayeurs dont chacun effectue une quinzaine de kilomètres. Les amateurs de la course à pied s’y donnent rendez-vous chaque année.

Départ Salies et arrivée à Sauveterre ! Venez les soutenir !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 10:30:00. .

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Tour Pédestre du Béarn is a two-day relay race through Salies-de-Béarn. The 200-kilometer route crosses the Béarn region from village to village, passing through the Pyrenean foothills and ending in Pau. Each team is made up of 7 relay runners, each of whom covers around 15 kilometers. Running enthusiasts flock to the event every year.

Start in Salies, finish in Sauveterre! Come and support them!

El Tour Pédestre du Béarn es una carrera de relevos de dos días que atraviesa Salies-de-Béarn. El recorrido de 200 kilómetros atraviesa la región de Béarn de pueblo en pueblo, pasando por las estribaciones de los Pirineos antes de terminar en Pau. Cada equipo está formado por 7 corredores, cada uno de los cuales recorre unos 15 kilómetros. Los amantes del running acuden cada año en masa a esta cita.

Salida en Salies y llegada en Sauveterre ¡Venga a apoyarles!

Die Tour Pédestre du Béarn ist ein zweitägiges Staffelrennen, das durch Salies-de-Béarn führen wird. Die etwa 200 Kilometer lange Strecke führt durch den Béarn von Dorf zu Dorf über das Pyrenäenvorland und endet in Pau. Jedes Team besteht aus sieben Staffelläufern, von denen jeder eine Strecke von etwa 15 Kilometern zurücklegt. Laufbegeisterte treffen sich hier jedes Jahr.

Start in Salies und Ziel in Sauveterre! Kommen Sie und unterstützen Sie sie!

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Béarn des Gaves