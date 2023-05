Balade accompagnée : Le musée du château de Laàs Arrêt de bus, parking du casino, 13 septembre 2023, Salies-de-Béarn.

Ici, tout est luxe, calme et volupté. C’est vers un certain art de vivre à la française que l’on vous emmène pour cet après-midi hors du temps. La collection Serbat s’ouvre à vous au travers du salon des hommes, du salon des dames, du salon de musique, jalonnée de tapisseries d’Aubusson et de peintures de maître. Les jardins ombragés vous accueillent pour une jolie balade reposante autour du musée..

2023-09-13 à ; fin : 2023-09-13 . EUR.

Arrêt de bus, parking du casino Avenue Gabriel Graner

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Here, everything is luxury, calm and pleasure. You will be taken to a certain French art of living for this timeless afternoon. The Serbat collection opens up to you through the men’s salon, the ladies’ salon and the music salon, with their Aubusson tapestries and master paintings. The shady gardens welcome you for a nice relaxing stroll around the museum.

Aquí, todo es lujo, calma y placer. Le transportarán a un cierto arte de vivir a la francesa durante esta tarde intemporal. La colección Serbat se abre ante usted a través del salón de caballeros, el salón de señoras y el salón de música, con sus tapices de Aubusson y sus pinturas maestras. Los sombreados jardines le dan la bienvenida para un agradable y relajante paseo por el museo.

Hier ist alles Luxus, Ruhe und Genuss. An diesem zeitlosen Nachmittag werden Sie in die französische Lebensart entführt. Die Sammlung Serbat öffnet sich Ihnen durch den Herrensalon, den Damensalon und den Musiksalon, die mit Aubusson-Wandteppichen und Meistergemälden geschmückt sind. Die schattigen Gärten laden Sie zu einem erholsamen Spaziergang rund um das Museum ein.

