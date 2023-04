La Fête du Sel Dans les rues de la ville, 10 septembre 2023, Salies-de-Béarn.

Dernière journée de la fête du sel : on en profite encore !

8h : estanquets des associations, place du Bayaà.

10h : marché artisanal, dans les rues de la vieille ville.

10h : grande messe chantée en béarnais, église de Saint Vincent.

11h : défilé des confréries, villages et associations, de l’église à la place du Bayaà.

11h30 : intronisations des personnalités.

12h : démonstration de danses béarnaises sur la place du Bayaà.

13h : grand repas de la Heste au rythme des bandas, au Bayaà. Sur réservation uniquement : 28€.

15h15 : défilé de 18 chars sur le thème « Les danses du monde s’invitent à la Fête du Sel », animé pas les bandas.

18h : championnat du monde des porteurs de sameaux, au Bayaà.

19h : soirée au Bayaà avec Hesti Music..

2023-09-10 à ; fin : 2023-09-10 . .

Dans les rues de la ville

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Last day of the festival of the salt: we still take advantage of it!

8 am: estanquets of associations, place of Bayaà.

10 am: artisanal market, in the streets of the old city.

10h: big mass sung in Béarnais, church of Saint Vincent.

11am : parade of brotherhoods, villages and associations, from the church to the place of Bayaà.

11:30 am : induction of personalities.

12h : demonstration of Béarnaise dances on the place of Bayaà.

1:00 pm : great meal of the Heste to the rhythm of the bandas, at the Bayaà. On reservation only : 28?

3:15 pm : parade of 18 floats on the theme « Dances of the world are invited to the Salt Festival », animated by the bandas.

6pm: world championship of the sameaux carriers, at the Bayaà.

7 pm: evening at Bayaà with Hesti Music.

Último día de la Fiesta de la Sal: ¡seguimos disfrutando!

8 h: puestos de asociaciones, plaza de Bayaà.

10 h: mercado de artesanía, en las calles del casco antiguo.

10h: gran misa cantada en bearnesa, iglesia de San Vicente.

11 h: desfile de cofradías, pueblos y asociaciones, desde la iglesia hasta la plaza del Bayaà.

11:30 h: inducción de personalidades.

12.00 h: demostración de danzas bearnesas en la plaza del Bayaà.

13h: gran comida del Heste al ritmo de las bandas, en la Bayaà. Sólo con reserva: 28?

15.15 h: desfile de 18 carrozas sobre el tema « Las danzas del mundo están invitadas a la Fiesta de la Sal », animado por las bandas.

18.00 h: campeonato del mundo de los portadores de sameaux, en el Bayaà.

19.00 h: velada en Bayaà con Hesti Music.

Letzter Tag des Salzfests: Wir genießen es noch!

8 Uhr: Estanquets der Vereine, Place du Bayaà.

10 Uhr: Kunsthandwerksmarkt, in den Straßen der Altstadt.

10 Uhr: Großer Gottesdienst, gesungen auf Béarnais, Kirche Saint Vincent.

11 Uhr: Umzug der Bruderschaften, Dörfer und Vereine, von der Kirche zum Place du Bayaà.

11.30 Uhr: Inthronisationen von Persönlichkeiten.

12 Uhr: Vorführung von Béarnaises-Tänzen auf dem Place du Bayaà.

13 Uhr: Großes Heste-Essen zum Rhythmus der Bandas auf dem Bayaà. Nur mit Reservierung: 28?

15.15 Uhr: Umzug mit 18 Wagen unter dem Motto « Die Tänze der Welt laden zum Salzfest ein », begleitet von Bandas.

18 Uhr: Weltmeisterschaft der Samenträger im Bayaà.

19 Uhr: Abendveranstaltung im Bayaà mit Hesti Music.

