Salies à Peindre – Concours de Peinture et Sculptures Dans les rues de la ville, 15 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

– Concours Général de Peinture avec pour thème : « peindre ou dessiner en plein air un paysage, une scène vivante ou un portrait, inspirés de la vie locale »

– Concours « espoirs » : ouvert aux artistes qui n’ont pas été primés les années précédentes au Concours Général ou qui n’ont pas gagné le concours Espoirs 2021.

– Concours « jeunes peintres » avec deux catégories : 10-13 ans et 14-17 ans.

– Concours de sculpture « Trois jours dans fer » dans le jardin public.

– 21h à 24h : Exposition des peintures et sculptures des concours au Pavillon Saleys. Le public est invité à voter pour l’oeuvre de leur choix !.

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . .

Dans les rues de la ville

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– General Painting Competition with the theme: « painting or drawing outdoors a landscape, a living scene or a portrait, inspired by local life »

– Hopefuls » competition: open to artists who have not won a prize in previous years at the Concours Général or who have not won the Espoirs 2021 competition.

– Young painters » competition with two categories: 10-13 years old and 14-17 years old

– Sculpture contest « Three days in iron » in the public garden.

– 9pm to midnight: Exhibition of paintings and sculptures from the competitions at the Saleys Pavilion. The public is invited to vote for the work of their choice!

– Concurso general de pintura con el tema: « pintar o dibujar al aire libre un paisaje, una escena viva o un retrato, inspirados en la vida local »

– Concurso « Aspirantes »: abierto a artistas que no hayan sido premiados en años anteriores en el Concours Général o que no hayan ganado el concurso Espoirs 2021.

– Concurso « Jóvenes pintores » con dos categorías: 10-13 y 14-17 años

– Concurso de escultura « Tres días de hierro » en el jardín público.

– de 21:00 a 24:00 h: Exposición de pinturas y esculturas de los concursos en el Pabellón Saleys. Se invita al público a votar por la obra de su elección

– Allgemeiner Wettbewerb für Malerei mit dem Thema: « Im Freien eine Landschaft, eine lebende Szene oder ein Porträt malen oder zeichnen, inspiriert vom lokalen Leben »

– Wettbewerb « Espoirs »: offen für Künstler, die in den vergangenen Jahren nicht beim Allgemeinen Wettbewerb ausgezeichnet wurden oder den Wettbewerb « Espoirs 2021 » nicht gewonnen haben.

– Wettbewerb « Junge Maler » mit zwei Kategorien: 10-13 Jahre und 14-17 Jahre

– Skulpturenwettbewerb « Trois jours dans fer » (Drei Tage in Eisen) im öffentlichen Garten.

– 21.00 bis 24.00 Uhr: Ausstellung der Gemälde und Skulpturen aus den Wettbewerben im Pavillon Saleys. Das Publikum ist eingeladen, für das Kunstwerk ihrer Wahl abzustimmen!

Mise à jour le 2023-01-02 par OT Béarn des Gaves