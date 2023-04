Animations et découverte des jeux d’ici et d’ailleurs Chemin de Mosqueros, 1 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Le Ludotruck est un camion rempli de jeux en tout genre : jeux de société, jeux de rôle, jeux en bois, de piste… Venez passer un petit moment en famille, seul ou accompagné… Rémi vous accueillera et vous divulguera tous les secrets des jeux proposés. Et sans tricherie !

A emporter ou à consommer sur place..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 17:00:00. .

Chemin de Mosqueros

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Ludotruck is a truck full of games of all kinds: board games, role playing games, wooden games, track games… Come and spend a little time with your family, alone or accompanied… Rémi will welcome you and tell you all the secrets of the games offered. And without cheating!

To take away or to consume on the spot.

El Ludotruck es un camión lleno de juegos de todo tipo: juegos de mesa, de rol, de madera, de pista… Venga a pasar un rato en familia, solo o acompañado… Rémi le dará la bienvenida y le contará todos los secretos de los juegos ofrecidos. Y no hay trampas

Para llevar o comer en el momento.

Der Ludotruck ist ein Lastwagen voller Spiele aller Art: Gesellschaftsspiele, Rollenspiele, Holzspiele, Fährtenspiele… Verbringen Sie einen kleinen Moment mit der Familie, allein oder in Begleitung… Rémi wird Sie begrüßen und Ihnen alle Geheimnisse der angebotenen Spiele verraten. Und das ganz ohne Schummeln!

Zum Mitnehmen oder zum Verzehr vor Ort.

Mise à jour le 2022-10-27 par OT Béarn des Gaves