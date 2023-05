Visite guidée : Salies au fil du temps 8 rue de la fontaine salée, 22 juin 2023, Salies-de-Béarn.

Remontez dans le temps, celui de la cité du sel à la Belle Epoque, celui des hôtels de luxe de la colonie étrangère. Dans la peau d’un étranger venu prendre les eaux pour plusieurs semaines, vous découvrirez Salies-de-Béarn avec un regard nouveau à partir de documents d’époque, les cartes postales, depuis la place du Bayaà jusqu’au quartier thermal.

Le départ se fait devant l’office du Tourisme.

Sur réservation (minimum 5 personnes). Annulation en cas de pluie..

Go back in time, to the city of salt during the Belle Epoque, to the luxury hotels of the foreign colony. In the shoes of a foreigner who came to take the waters for several weeks, you will discover Salies-de-Béarn with a new look from period documents, postcards, from the Bayaà square to the thermal district.

The departure is in front of the Tourist Office.

On reservation (minimum 5 persons). Cancellation in case of rain.

Visit in French.

Retroceda en el tiempo, a la ciudad de la sal durante la Belle Epoque, a los hoteles de lujo de la colonia extranjera. En la piel de un extranjero que ha venido a tomar las aguas durante varias semanas, descubrirá Salies-de-Béarn con una nueva perspectiva a partir de documentos de época, postales, desde la Place du Bayaà hasta el barrio termal.

Salida frente a la Oficina de Turismo.

Con reserva (mínimo 5 personas). Anulación en caso de lluvia.

Visita en francés.

Begeben Sie sich in die Vergangenheit, in die Zeit der Salzstadt während der Belle Epoque und der Luxushotels der ausländischen Kolonialherren. In der Rolle eines Ausländers, der für mehrere Wochen ins Wasser gekommen ist, entdecken Sie Salies-de-Béarn mit einem neuen Blick anhand von Zeitdokumenten, den Postkarten, vom Place du Bayaà bis zum Thermalviertel.

Der Start erfolgt vor dem Fremdenverkehrsamt.

Mit Reservierung (mindestens 5 Personen). Absage bei Regen.

