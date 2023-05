Balade accompagnée : La balade du pain Arrêt de bus, parking du casino, 21 juin 2023, Salies-de-Béarn.

Laissez-vous guider par la bonne odeur du pain fraîchement sorti du four en pierre et poussez la porte du fournil d’Étienne ! Ici, on favorise les circuits courts et l’agriculture biologique : la farine est produite non loin de là, car c’est au moulin de Saint-Pé-de-Léren que se poursuit notre visite. Romain le meunier nous fera découvrir les farines de sarrasin et de maïs bio, céréales elles aussi locales. Authenticité et convivialité seront de mise pour cette balade inédite autour du pain !.

Arrêt de bus, parking du casino Avenue Gabriel Graner

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let the smell of freshly baked bread guide you through the door of Etienne’s bakery! Here, we favour short circuits and organic farming: the flour is produced not far from here, as it is at the Saint-Pé-de-Léren mill that our visit continues. Romain the miller will introduce us to organic buckwheat and corn flour, also local cereals. Authenticity and conviviality will be the order of the day for this unique bread tour!

Déjese guiar por el olor a pan recién horneado a través de la puerta de la panadería de Etienne. Aquí se privilegian los circuitos cortos y la agricultura biológica: la harina se produce no lejos de aquí, ya que es en el molino de Saint-Pé-de-Léren donde continúa nuestra visita. Romain, el molinero, nos presentará la harina de trigo sarraceno y de maíz biológicos, también cereales locales. La autenticidad y la cordialidad estarán a la orden del día en este singular tour del pan.

Lassen Sie sich vom guten Duft des frisch gebackenen Brotes aus dem Steinofen leiten und öffnen Sie die Tür zu Étiennes Backstube! Hier werden kurze Wege und die biologische Landwirtschaft gefördert: Das Mehl wird nicht weit entfernt produziert, denn unser Besuch geht in der Mühle von Saint-Pé-de-Léren weiter. Romain, der Müller, wird uns die Mehle aus Buchweizen und Bio-Mais, ebenfalls lokale Getreidesorten, vorstellen. Authentizität und Gastfreundschaft werden bei diesem ungewöhnlichen Spaziergang rund um das Brot groß geschrieben!

