Balade accompagnée : Visite du camp de Gurs Arrêt de bus, parking du casino, 1 juin 2023, Salies-de-Béarn.

Lieu chargé d’histoire, le camp d’internement de Gurs fut l’un des plus importants de France au cours de la seconde guerre mondiale.

Républicains espagnols, allemands reconnus coupables de délits d’opinion, juifs déportés sous le gouvernement de Vichy, ont occupé les plus de 400 baraques érigées sur le site.

Pour clôturer cette après-midi avec plus de légèreté, partez à la découverte d’une ferme familiale de production (fromage ou produits fermiers)où vous sera proposée la visite de l’exploitation suivie d’une dégustation des produits..

Arrêt de bus, parking du casino Avenue Gabriel Graner

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A place steeped in history, the Gurs internment camp was one of the largest in France during the Second World War.

Spanish Republicans, Germans convicted of crimes of opinion, Jews deported under the Vichy government, occupied the more than 400 barracks erected on the site.

To end this afternoon with a little more levity, go and discover a family farm (cheese or farm products) where you will be offered a visit of the farm followed by a tasting of the products.

Lugar cargado de historia, el campo de internamiento de Gurs fue uno de los más grandes de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Republicanos españoles, alemanes condenados por delitos de opinión, judíos deportados bajo el gobierno de Vichy, ocuparon los más de 400 barracones levantados en el lugar.

Para terminar esta tarde con un poco más de ligereza, vaya a descubrir una granja familiar (quesos o productos agrícolas) donde le ofrecerán una visita de la granja seguida de una degustación de los productos.

Das Internierungslager Gurs ist ein geschichtsträchtiger Ort und war während des Zweiten Weltkriegs eines der größten Lager in Frankreich.

Spanische Republikaner, Deutsche, die wegen Meinungsdelikten verurteilt wurden, und Juden, die unter der Vichy-Regierung deportiert wurden, bewohnten die über 400 Baracken, die auf dem Gelände errichtet wurden.

Um den Nachmittag etwas leichter abzuschließen, können Sie einen Familienbetrieb besuchen, der Käse und andere Produkte herstellt.

