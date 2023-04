Exposition de peinture et mosaïque à l’Ostàu Dou Saleys 7 bis Rue de l’église, 29 mai 2023, Salies-de-Béarn.

Venez découvrir la nouvelle exposition de Solange Cazemajor et Elisabeth Pectorin où leurs peintures et leurs mosaïques vous emerveilleront au premier regard.

A découvrir sans modération !.

2023-05-29 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

7 bis Rue de l’église Centre d’exposition Oustàu Dou Saleys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the new exhibition of Solange Cazemajor and Elisabeth Pectorin where their paintings and mosaics will amaze you at first sight.

To discover without moderation!

Venga a descubrir la nueva exposición de Solange Cazemajor y Elisabeth Pectorin, donde sus pinturas y mosaicos le sorprenderán a primera vista.

¡Para descubrir sin moderación!

Entdecken Sie die neue Ausstellung von Solange Cazemajor und Elisabeth Pectorin, deren Gemälde und Mosaike Sie auf den ersten Blick begeistern werden.

Entdecken Sie sie in vollen Zügen!

