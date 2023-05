Exposition d’aquarelles au Casino 8 Boulevard Saint-Guily, 28 mai 2023, Salies-de-Béarn.

Plongez votre regard dans les aquarelles hyperréalistes de notre peintre, Sophie Charles et laissez-vous transporter… Entre les paysages portuaires, urbains ou champêtres, et les œuvres de natures mortes, il y en aura pour tous les goûts !

Entrée libre, tableaux en vente pour intéressés..

2023-05-28 à ; fin : 2023-06-02 19:00:00. .

8 Boulevard Saint-Guily Hôtel du Parc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dive into the hyperrealistic watercolours of our painter, Sophie Charles, and let yourself be transported… Between the port, urban or rural landscapes, and the still life works, there will be something for everyone!

Free admission, paintings for sale to interested parties.

Sumérjase en las acuarelas hiperrealistas de nuestra pintora, Sophie Charles, y déjese transportar… Entre los paisajes portuarios, urbanos o rurales, y los bodegones, ¡habrá para todos los gustos!

Entrada gratuita, cuadros a la venta para los interesados.

Tauchen Sie ein in die hyperrealistischen Aquarelle unserer Malerin Sophie Charles und lassen Sie sich mitreißen! Zwischen Hafen-, Stadt- und Landlandschaften sowie Stillleben wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Der Eintritt ist frei, Bilder können von Interessierten erworben werden.

