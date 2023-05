Fête du vélo club Avenue Al Cartéro, 18 mai 2023, Salies-de-Béarn.

Dès le matin, on se donne rendez-vous pour un petit déjeuner « gras doubles et omelette aux cèpes » au siège du club, route de Bayonne.

Sur le circuit Mosqueros, Casino, Salines, Mosqueros :

A 10h30 : course des cadets.

13h30 : course des écoles de cyclisme.

14h30 : course des minimes.

16h : course des seniors.

On compte sur votre présence toute la journée pour soutenir les coureurs et l’équipe autour d’une bonne crêpe à la buvette !.

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 . .

Avenue Al Cartéro Vélo Club Salisien

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the morning, we meet for a breakfast « double fat and omelette with boletus » at the club headquarters, route de Bayonne.

On the circuit Mosqueros, Casino, Salines, Mosqueros :

At 10:30 am: cadets’ race.

1:30 pm : cycling schools race.

2:30 pm: Minimes race.

16:00: race of the seniors.

We count on your presence all day long to support the runners and the team around a good pancake at the refreshment bar!

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Por la mañana, nos reunimos para desayunar « tortilla doble de grasa y boletus » en la sede del club, route de Bayonne.

En el circuito Mosqueros, Casino, Salines, Mosqueros:

A las 10.30 h: carrera de cadetes.

A las 13h30: carrera de las escuelas de ciclismo.

A las 14.30 h: Carrera de minimes.

A las 16:00 horas: Carrera senior.

Contamos con tu presencia durante todo el día para apoyar a los corredores y al equipo en torno a una buena tortita en el avituallamiento.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Schon am Morgen verabredet man sich zu einem Frühstück mit « Doppelfett und Steinpilzomelette » am Sitz des Clubs, Route de Bayonne.

Auf der Strecke Mosqueros, Casino, Salines, Mosqueros :

Um 10.30 Uhr: Rennen der Kadetten.

13:30 Uhr: Rennen der Radsportschulen.

14.30 Uhr: Rennen der Minis.

16 Uhr: Rennen der Senioren.

Wir rechnen damit, dass Sie den ganzen Tag über anwesend sind, um die Fahrer und das Team bei einem leckeren Crêpe an der Buvette zu unterstützen!

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Béarn des Gaves