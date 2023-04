Exposition de peinture à l’Ostàu Dou Saleys 7 bis Rue de l’église, 15 mai 2023, Salies-de-Béarn.

Venez découvrir la nouvelle exposition de Catherine Chantilly. Très fortement marqué par ses voyages au Brésil, ses peintures sont le reflet lumineux et vivant du soleil, où il n’y a ni perspectives ni ombres …juste de larges aplats de couleurs superposés les uns sur les autres où s’entremelent des motifs avec ordre et symétrie.

A découvrir sans modération !.

2023-05-15 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

7 bis Rue de l’église Centre d’exposition Oustàu Dou Saleys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the new exhibition of Catherine Chantilly. Very strongly marked by her travels in Brazil, her paintings are the luminous and lively reflection of the sun, where there are neither perspectives nor shadows… just large flat areas of colours superimposed one on the other where motifs are intertwined with order and symmetry.

To discover without moderation!

Venga a descubrir la nueva exposición de Catherine Chantilly. Muy marcada por sus viajes por Brasil, sus cuadros son el reflejo luminoso y vivo del sol, donde no hay ni perspectivas ni sombras… sólo grandes superficies planas de colores superpuestos unos sobre otros donde los motivos se entrelazan con orden y simetría.

¡Para descubrir sin moderación!

Entdecken Sie die neue Ausstellung von Catherine Chantilly. Sehr stark von ihren Reisen nach Brasilien geprägt, sind ihre Bilder ein heller und lebendiger Widerschein der Sonne, wo es weder Perspektiven noch Schatten gibt … nur breite, übereinandergelegte Farbflächen, in denen sich Motive mit Ordnung und Symmetrie verflechten.

Entdecken Sie sie ohne Mäßigung!

