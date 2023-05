Exposition de dessins à l’Ostàu Dou Saleys 7 bis Rue de l’église, 1 mai 2023, Salies-de-Béarn.

Venez découvrir l’exposition « Hyperréalisme ». Thomas Crusalebez est un véritable virtuose du dessin, du crayon. Il reproduit à la perfection les photos issues du registre cinématographique des films en noir et blanc.

A découvrir sans modération !.

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

7 bis Rue de l’église Centre d’exposition Oustàu Dou Saleys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the « Hyperrealism » exhibition. Thomas Crusalebez is a true virtuoso of drawing and pencil. He reproduces to perfection the photos from the cinematographic register of black and white films.

To be discovered without moderation!

Venga a descubrir la exposición « Hiperrealismo ». Thomas Crusalebez es un verdadero virtuoso del dibujo y del lápiz. Reproduce a la perfección fotos del registro cinematográfico de películas en blanco y negro.

¡A descubrir sin moderación!

Kommen Sie und entdecken Sie die Ausstellung « Hyperrealismus ». Thomas Crusalebez ist ein wahrer Virtuose der Zeichnung und des Bleistifts. Er reproduziert perfekt die Fotos aus dem Kinoregister der Schwarz-Weiß-Filme.

Entdecken Sie ihn ohne Mäßigung!

