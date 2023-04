Grenier de l’image Place du Bayaa, 27 avril 2023, Salies-de-Béarn.

Vous avez des archives familiales filmiques qui dorment sur des étagères ?

Apportez vos films à la compagnie Les Grands Espaces à l’occasion du Grenier de l’image de 9h à 12h au marché et de 13h à 16h dans le hall de la mairie de Salies-de-Béarn. Vous pourrez les visionner et les faire numériser gratuitement.

Tous les formats sont acceptés : vieilles pellicules, super 8, cassettes VHS, cassettes de caméscope, dvd…

Et toutes vos vidéos sont les bienvenues : films de famille, évènements sportifs, fêtes d’école, souvenirs de vacances à Salies ou aux alentours…

À quoi sert ce Grenier de l’image ?

En rassemblant et numérisant les archives audiovisuelles d’hier, témoins de l’histoire de la Nouvelle-Aquitaine et de ses habitants, la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine préserve et valorise la mémoire du territoire..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 16:00:00. EUR.

Place du Bayaa

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you have family film archives that are sitting on shelves?

Bring your films to the company Les Grands Espaces during the Grenier de l’image from 9am to 12pm at the market and from 1pm to 4pm in the hall of the town hall of Salies-de-Béarn. You will be able to view them and have them digitized for free.

All formats are accepted: old film, super 8, VHS tapes, camcorder tapes, DVD?

And all your videos are welcome: family films, sporting events, school parties, memories of vacations in Salies or the surrounding area…

What is the purpose of this Image Attic?

By collecting and digitizing the audiovisual archives of yesterday, witnesses of the history of New Aquitaine and its inhabitants, the Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine preserves and enhances the memory of the territory.

¿Tiene un archivo fílmico familiar guardado en una estantería?

Traiga sus películas a la empresa Les Grands Espaces durante el Grenier de l’image de 9 a 12 h en el mercado y de 13 a 16 h en el vestíbulo del ayuntamiento de Salies-de-Béarn. Podrá verlas y digitalizarlas gratuitamente.

Se aceptan todos los formatos: película antigua, super 8, cintas VHS, cintas de videocámara, DVD..

Y todos sus vídeos son bienvenidos: películas familiares, acontecimientos deportivos, fiestas escolares, recuerdos de vacaciones en Salies o sus alrededores…

¿Cuál es el objetivo de este Desván de la Imagen?

Al recopilar y digitalizar los archivos audiovisuales del pasado, testigos de la historia de Nueva Aquitania y de sus habitantes, la Cinemateca de Nueva Aquitania preserva y valoriza la memoria de la región.

Haben Sie ein filmisches Familienarchiv, das in Regalen schlummert?

Bringen Sie Ihre Filme zur Kompanie Les Grands Espaces anlässlich des Grenier de l’image von 9 bis 12 Uhr auf dem Markt und von 13 bis 16 Uhr in der Eingangshalle des Rathauses von Salies-de-Béarn. Sie können sie kostenlos ansehen und digitalisieren lassen.

Alle Formate werden akzeptiert: alte Filme, Super-8-Filme, VHS-Kassetten, Camcorder-Kassetten, DVDs?

Auch alle Videos sind willkommen: Familienfilme, Sportveranstaltungen, Schulfeste, Urlaubserinnerungen aus Salies oder der Umgebung?

Wozu dient der « Grenier de l’image »?

Die Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine sammelt und digitalisiert die audiovisuellen Archive von gestern, die von der Geschichte der Region und ihrer Bewohner zeugen, und bewahrt so das Gedächtnis der Region und wertet es auf.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Béarn des Gaves