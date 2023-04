Jeux avec le Savoir-Partagé 2 Avenue Al Cartéro, 26 avril 2023, Salies-de-Béarn.

Le mercredi, tout est permis ! Jeux à volonté avec l’équipe du Savoir-Partagé.

Pensez à vous inscrire au savoir-partage@orange.fr ou au 05.59.38.37.01..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 . .

2 Avenue Al Cartéro Le Savoir-Partagé

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On Wednesdays, anything goes! Games at will with the Savoir-Partagé team.

Don’t forget to sign up at savoir-partage@orange.fr or 05.59.38.37.01.

Los miércoles, ¡todo vale! Juegos a discreción con el equipo Savoir-Partagé.

Recuerda inscribirte en savoir-partage@orange.fr o en el 05.59.38.37.01.

Am Mittwoch ist alles erlaubt! Spiele nach Belieben mit dem Team des Savoir-Partagé.

Denken Sie daran, sich unter savoir-partage@orange.fr oder 05.59.38.37.01 anzumelden.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Béarn des Gaves