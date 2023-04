Cours de danses latines au Casino 8 Boulevard Saint-Guily, 23 avril 2023, Salies-de-Béarn.

Mimy vous propose de découvrir les danses latines en participant à ses cours de Bachata, Chachacha, Salsa, Rumba, Konpa Ayisyen … dans la salle Chinanou de l’Hôtel du Parc.

18h: niveau intermédiaire

19h : niveau débutant

20h : rendez-vous spécial / cours particulier.

Pas de complexe à avoir, ce sera en toute convivialité !.

2023-04-23

8 Boulevard Saint-Guily Hôtel du Parc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mimy invites you to discover Latin dances by participating in her classes of Bachata, Chachacha, Salsa, Rumba, Konpa Ayisyen … in the Chinanou room of the Hôtel du Parc.

18h: intermediate level

19h : beginner level

20h: special appointment / private lesson.

No complex to have, it will be in all conviviality!

Mimy le invita a descubrir los bailes latinos participando en sus clases de Bachata, Chachacha, Salsa, Rumba, Konpa Ayisyen … en la sala Chinanou del Hôtel du Parc.

18h: nivel intermedio

19h: nivel principiante

20h: cita especial / clase particular.

No hay que tener ningún complejo, ¡será en toda convivencia!

Mimy bietet Ihnen die Möglichkeit, lateinamerikanische Tänze zu entdecken, indem Sie an ihren Kursen Bachata, Chachacha, Salsa, Rumba, Konpa Ayisyen … im Chinanou-Saal des Hôtel du Parc.

18 Uhr: Mittelstufe

19 Uhr: Anfängerstufe

20 Uhr: Spezialtermin / Einzelunterricht.

Keine Hemmungen, es geht ganz gesellig zu!

