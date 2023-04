Rallye des familles 2 Avenue Al Cartéro, 21 avril 2023, Salies-de-Béarn.

A partir de 13h30 : rallye des familles. Venez en famille chercher des indices, entrez dans l’aventure (devinettes, rébus, jeux…).

A partir de 18h : soirée concert et auberge espagnole.

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 . .

2 Avenue Al Cartéro Le Savoir Partagé

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 1.30 pm: family rally. Come with your family to look for clues, enter into the adventure (riddles, rebus, games…).

From 6pm: concert evening and Spanish inn

A partir de las 13.30 h: rally familiar. Ven con tu familia a buscar pistas, adéntrate en la aventura (adivinanzas, rebus, juegos…).

A partir de las 18 h: velada concierto y posada española

Ab 13:30 Uhr: Familienrallye. Suchen Sie mit Ihrer Familie nach Hinweisen und begeben Sie sich ins Abenteuer (Rätsel, Rebus, Spiele…).

Ab 18 Uhr: Konzertabend und Auberge espagnole

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Béarn des Gaves