Découverte ludique de l’allemand Le Collectif Roue Libre, 20 avril 2023, Salies-de-Béarn.

Découvrir la langue allemande avec Corrine, c’est possible. Dans l’ambiance de la Roue libre..

Le Collectif Roue Libre Rue du Pont-Neuf

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discovering the German language with Corrine is possible. In the atmosphere of the Free Wheel.

Descubrir la lengua alemana con Corrine es posible. En el ambiente de la Rueda Libre.

Mit Corrine die deutsche Sprache entdecken, das ist möglich. In der Atmosphäre des Freien Rades.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Béarn des Gaves