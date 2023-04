Atelier pour apprendre à se masser Le Collectif Roue Libre, 17 avril 2023, Salies-de-Béarn.

Avec Elisabeth, venez apprendre à soulager votre corps et votre mental par des techniques de massage et auto-massage. Chaque personne massera et se fera masser pour intégrer les différents mouvements.

Inscription et renseignement au 06.28.23.91.97.

Le Collectif Roue Libre Rue du Pont-Neuf

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Elisabeth, come and learn how to relieve your body and mind through massage and self-massage techniques. Each person will massage and be massaged to integrate the different movements.

Registration and information at 06.28.23.91.97

Con Elisabeth, ven y aprende a aliviar tu cuerpo y tu mente mediante técnicas de masaje y automasaje. Cada persona masajeará y se dejará masajear para integrar los diferentes movimientos.

Inscripción e información en el 06.28.23.91.97

Mit Elisabeth können Sie lernen, Ihren Körper und Ihre Psyche durch Massagetechniken und Selbstmassage zu entlasten. Jede Person wird massieren und sich massieren lassen, um die verschiedenen Bewegungen zu integrieren.

Anmeldung und Informationen unter 06.28.23.91.97

