Atelier Ancrage adulte Rue du Canal, 16 avril 2023, Salies-de-Béarn.

Avec Christine.

« L’ancrage est le 1er pas vers le bien-être de chacun, quand nous sommes ancrés, nous sommes présents à nous-mêmes, nous sommes dans le moment présent, centrés et nous pouvons avoir le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions pour notre vie. »

Inscription et renseignement au 06.14.39.94.58.

Rue du Canal

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Christine.

« Anchoring is the first step towards well-being for everyone, when we are anchored we are present to ourselves, we are in the moment, centred and we can have the necessary distance to make the right decisions for our life.

Registration and information at 06.14.39.94.58

Con Christine.

« El anclaje es el primer paso hacia el bienestar para todos, cuando estamos anclados estamos presentes a nosotros mismos, estamos en el momento, centrados y podemos tener la distancia necesaria para tomar las decisiones correctas para nuestra vida ».

Inscripción e información en el 06.14.39.94.58

Mit Christine.

« Wenn wir verankert sind, sind wir bei uns selbst präsent, im gegenwärtigen Moment, zentriert und können den nötigen Abstand gewinnen, um die richtigen Entscheidungen für unser Leben zu treffen. »

Anmeldung und Informationen unter 06.14.39.94.58

