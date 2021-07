Salies-de-Béarn Batz sur Mer ( Loire Atlantique) Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Pardon St Guénolé de Batz sur mer 30/07 et 1er/08 2021 Batz sur Mer ( Loire Atlantique) Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Pardon St Guénolé de Batz sur mer 30/07 et 1er/08 2021 Batz sur Mer ( Loire Atlantique), 30 juillet 2021 19:00, Salies-de-Béarn. 30 juillet et 1 août Concerts gratuits . pass sanitaire obligatoire Fête culturelle bretonne qui rend hommage au patrimoine des paludiers. Pardon St Guénolé 2021 Little Big Noz et les dégâts d’chez nous en concerts gratuits les 30/07 et 1er/08/2021 Le pardon St Guénolé fête son 102ème anniversaire , dans le contexte de la crise sanitaire et des contraintes que cela engendre.

Comme nous vous l’avons dit, l’édition du pardon 2021 sera très différente des éditions précédentes.

Voici ce que nous programmons: Vendredi 30 juillet: Concert Little Big Noz de 19h à 21h30

Ronan LE GOURIEREC invite Jean-Louis POMMIER pour un bal improvisé , coloré et improbable.

Les 2 musiciens proposent un véritable atelier à danser, pour tous âges et tous niveaux.

Au plus près de ces 2 instrumentistes , le public est invité à se mouvoir, dans le respect des règles sanitaires, au sein d’un univers mixant le swing, le groove, le jazz et les musiques traditionnelles bretonnes. Gratuit : espace Salies de Béarn Dimanche 1er Août: Déploiement du drapeau breton du haut de la tour St Guénolé 9h30/10h30: Messe du pardon des paludiers

10h45: Aubade musicale du bagad de la presqu’île sur le parvis de l’église. 19h/21h00: Concert des dégâts d’chez nous.

Chants de marins , folk celtique, compositions originales. Gratuit: Espace Salies de Béarn Des tables et mange debout permettront de profiter de ces 2 concerts en dégustant les crêpes et galettes bretonnes ou de profiter du bar et déguster des huîtres. A ne pas manquer Batz sur Mer ( Loire Atlantique) Espace Salies de Béarn 64270 Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques vendredi 30 juillet – 19h00 à 19h30

vendredi 30 juillet – 21h00 à 21h30

dimanche 1er août – 19h00 à 19h30

dimanche 1er août – 21h00 à 21h30

