Pic’sel fait son cinéma ! Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn, vendredi 2 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Pour la 3eme édition, le Club Pic’Sel refait son cinéma ! Avec au programme, 3 reportages éclectiques un premier sujet sur la Jurade du sel et sa fameuse retransmission du match de rugby France – All Blacks du 8 septembre 2023. Puis un documentaire sur les repas de la Sainte Cécile de l’Orphéon et pour finir, un reportage sur Joan de Nadau que tout le monde connaît. Cette soirée haute en couleurs sera clôturée par le groupe des Chancaires de Saint Pé de Léren qui interprèteront des airs bien connus de Nadau.

Rue du Maréchal Leclerc Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pic-sel@laposte.net



