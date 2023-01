Salies à Peindre – Concours de Peinture et Sculptures Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’Évènement: 64270

– Concours Général de Peinture avec pour thème : “peindre ou dessiner en plein air un paysage, une scène vivante ou un portrait, inspirés de la vie locale” (6400€ de prix et 1000€ en nature).

– Concours “espoirs” : ouvert aux artistes qui n’ont pas été primés les années précédentes au Concours Général ou qui n’ont pas gagné le concours Espoirs 2021 (400€ de prix et 600€ en nature).

– Concours “jeunes peintres” avec deux catégories : 10-13 ans et 14-17 ans. (380€ de prix).

– Concours de sculpture “Trois jours dans fer” (3000€ de prix) dans le jardin public.

En Béarn des Gaves :

Concours “Villages à Peindre” dans certaines communes du Béarn des Gaves (1500€ de prix). A Salies-de-Béarn :

