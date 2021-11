Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270, Salies-de-Béarn Salies à Peindre – Concours de Peinture et Sculptures Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: 64270

Salies-de-Béarn 64270 Devenu incontournable au fil des années, Salies à Peindre est un grand concours de peinture à ciel ouvert. Tout au long du week-end, une centaine d’artistes représente la cité de Salies-de-Béarn sur leur toile, comme ils la voient et comme ils la ressentent.

Et c’est au détour des rues que vous découvrirez les œuvres qui se créent devant vos yeux. Vous pourrez alors voter pour celle que vous préférez !

Le premier jour, 3 villages des alentours de Salies sont les sujets du concours de peinture.

Les enfants ne sont pas en reste puisqu’un concours leur est spécialement dédié.

Concours de sculpture au jardin public.

