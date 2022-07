Salies à Peindre – Concours de Peinture et Sculptures

Salies à Peindre – Concours de Peinture et Sculptures, 17 juillet 2022, . Salies à Peindre – Concours de Peinture et Sculptures



2022-07-17 – 2022-07-17 De 10h à 17h : foire aux arts. Exposition – vente par les artistes participants aux concours au jardin public.

De 10h30 à 16h : Exposition des oeuvres des concours et vote du public au Pavillon Saleys.

De 13h30 à 16h30 : animations musicales au Jardin Public.

17h : Cérémonie de remise des prix de Salies à Peindre au kiosque du Jardin Public.

