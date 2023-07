Fête votive à Saliers Saliers Saliers, 3 août 2023, Saliers.

Fête votive à Saliers 3 – 7 août Saliers

Jeudi 3 août

Ouverture de la fête

DJ soir // Tom Basso

18h retour au prè manade Devaux

Vendredi 4 août

DJ midi & soir // Tom Basso

9h30 déjeuner au prè offert par Jérome Isoard – ITP Recyclage – départ Rigaudon – route d’Arles

11h30 abrivado longue 6 taureaux manade Aubanel

18h30 bandido retour au prè 6 taureaux manade Aubanel

Samedi 5 août journée déguisée

DJ midi // Didier Sabatier

DJ soir // Marvin Spiga

9h30 déjeuner au prè offert par Alexandre Guintoli – AG Loc – départ manade du Rousty – Palunlongue

11h abrivado longue 6 taureaux manade Lafon

16h course au plan manade Salièrene

18h30 bandido retour au pré 6 taureaux manade Lafon

Dimanche 6 août journée à l’ancienne

DJ midi // Mathis Bouloc

DJ soir // Olivier Wld

9h30 déjeuner au pré offert par Jean-Francois Riquelme – Transports Riquelme – départ manade Blanc – Palunlongue

11h abrivado longue manades Lescot et Labourayre

Roussataïo manade Salièrene

En présence de la reine d’Arles et de ses demoiselles d’honneur

16h course au plan manade Salièrene

18h30 bandido retour au pré manades Lescot et Labourayre

22h festival de bandido

Manades Lescot, Labourayre et Devaux

Lundi 7 août

Clôture de la fête

Le retour du grand Orchestre

Repas spectacle

19h30 apéritif offert par le club taurin Lou reboussié

21h Orchestre Newzik

21h30 Aïoli géante par ID Sud traiteur

Menu

Salade mixte à l’anchois et croûton à l’ail

Aïoli complète (morue /escargot de mer & terre/ pomme de terre/ carotte/ choux fleur/ œuf/ haricots vert)

Tiramisu aux fruits d’été

Vins et café

25 € sur réservation

https://www.facebook.com/events/

Saliers 13123 Saliers Saliers 13123 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?obj=quartier&idx=34 [{« type »: « phone », « value »: « 0680888220 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/events/825284672585374/?ref=newsfeed »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T18:00:00+02:00 – 2023-08-03T23:59:00+02:00

2023-08-07T19:30:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00