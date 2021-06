Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Salga la luna Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Salga la luna Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 25 juin 2021-25 juin 2021, Nantes. 2021-06-25

Horaire : 19:00 19:45

Gratuit : non au chapeauRéservation recommandée : contact@laruchenantes.fr(jauge très réduite) Concert. Sur scène, deux musiciens dévoilent avec poésie et authenticité leur univers singulier composé de mélodies épurées, teintées de sonorités flamencas. Écrite ou improvisée, la musique de Salga la luna est prête à vous emmener là où vous aurez envie de vous laisser aller…Durée : 45 min. Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 8 Rue Félibien Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes

