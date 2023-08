Bal trad Saleth, St Antonin Noble Val, Saint-Antonin-Noble-Val (82) Bal trad Saleth, St Antonin Noble Val, Saint-Antonin-Noble-Val (82), 2 septembre 2023, . Bal trad Samedi 2 septembre, 21h00 Saleth, St Antonin Noble Val, Saint-Antonin-Noble-Val (82) Chapeau pour les musiciens A l occasion de son assemblée générale, l association Croq Nature organise un bal trad ouvert à tous, avec les célèbres Munjoï! source : événement Bal trad publié sur AgendaTrad Saleth, St Antonin Noble Val, Saint-Antonin-Noble-Val (82) Saleth, St Antonin Noble Val, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44516 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk
Lieu Saleth, St Antonin Noble Val, Saint-Antonin-Noble-Val (82)
Adresse Saleth, St Antonin Noble Val, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val, France
latitude longitude 44.146006;1.786173

