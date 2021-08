Sixt-Fer-à-Cheval Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-Cheval Sales, une histoire d’alpage à Sixt Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval

Pendant trois ans, le Département de la Haute-Savoie a conduit des recherches sur les écosystèmes montagnards du territoire autour de trois espaces : l’alpage de Sales à Sixt-Fer-à-Cheval, celui du plateau des Glières et sur la montagne du Salève. Géologues, historiens, ethnologues, archéologues, botanistes, sociologues se sont penchés sur la formation du paysage, l’évolution de la forêt, les usages et gestions des espaces par l’homme (agriculture, pastoralisme, chasse), les habitats temporaires et permanents… Avec une approche simple et pédagogique, l’exposition “Sales, une histoire d’alpage à Sixt” raconte les résultats de ces recherches. Une exposition dédiée aux recherches archéologiques menées sur l’alpage de Sales. Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval abbaye de Sixt Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie

2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

