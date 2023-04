Escapade en amoureux Salers Salers Catégories d’évènement: Cantal

Escapade en amoureux Salers, 24 juin 2023, Salers. Escapade en amoureux Samedi 24 juin, 09h00 Salers 329 € pour deux personnes Séjour en amoureux avec accueil romantique 329 € pour 2 personnes

– Une nuit en mini-suite

– Diner menu de Saison (amuse-bouche, entrée, plat, fromage, dessert)

– Petit déjeuner sous forme de buffet

– Accès au spa 1h30 sur rendez-vous non privatif (SPA ouvert de 9h à 17h30, linge de bain fourni) comprenant : bassin intérieur avec nage à contre-courant et balnéo, jacuzzi, sauna, hammam, douche sensorielle et tisanerie

– Une demi-bouteille de champagne et ses carrés de Salers en chambre avec décoration romantique

2023-06-24T09:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

Le Bailliage

