Nuit dansante ! SALECHAN Saléchan, 31 décembre 2023, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Participez à la grande soirée dansante pour fêter la nouvelle année !

La soirée sera ambiancée par l’excellent Orchestre Florence Olivier – sur des airs musettes et danse.

Boissons, café, eau, pâtisseries chocolat, coupe de champagne offerts !

Pensez à vous inscrire au O6 86 93 O4 63 ou O5 62 99 31 50.

2023-12-31 21:00:00 fin : 2023-12-31 . .

SALECHAN à la salle des fêtes

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join in the New Year’s Eve dance party!

The evening will be entertained by the excellent Florence Olivier Orchestra – to the tunes of musette and dance.

Complimentary drinks, coffee, water, chocolate pastries and champagne!

Please register on O6 86 93 O4 63 or O5 62 99 31 50

¡Únete a la fiesta de Nochevieja!

La velada estará amenizada por la excelente Orquesta Florence Olivier, al son de la musette y el baile.

Bebidas gratuitas, café, agua, pastas de chocolate y una copa de champán

No olvide inscribirse en el O6 86 93 O4 63 o en el O5 62 99 31 50

Nehmen Sie an der großen Tanzparty teil, um das neue Jahr zu feiern!

Der Abend wird von dem hervorragenden Orchester Florence Olivier umrahmt – zu Musette- und Tanzmelodien.

Getränke, Kaffee, Wasser, Schokoladengebäck und ein Glas Champagner sind kostenlos!

Denken Sie daran, sich unter O6 86 93 O4 63 oder O5 62 99 31 50 anzumelden

Mise à jour le 2023-10-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65