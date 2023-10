Atelier – Poney découverte SALECHAN Saléchan, 3 novembre 2023, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Animation ouverte aux enfants de 4 à 10 ans.

Découvre le monde du cheval :

• comment aborder un poney,

• en prendre soin (pansage),

• faire des exercices ludiques sur le poney (voltige).

Tarif 15 € / enfant (ouvert au 4/10 ans).

Sur réservation.

La Ferme est ouverte tous les jours, de 10h00 à 18h00, en visite libre..

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 16:00:00. .

SALECHAN à la Ferme pédagogique Les jours Heureux

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Open to children aged 4 to 10.

Discover the world of horses:

? how to approach a pony,

? taking care of it (grooming),

? do fun exercises on the pony (acrobatics).

Price 15? / child (open to 4/10 year-olds).

Reservations required.

The farm is open daily, from 10:00 am to 6:00 pm, for self-guided tours.

Actividades abiertas a niños de 4 a 10 años.

Descubre el mundo de los caballos:

? cómo acercarse a un poni

? cuidarlo (aseo),

? realizar divertidos ejercicios sobre el poni (acrobacias).

Precio 15? / niño (abierto a niños de 4/10 años).

Es necesario reservar.

La Granja está abierta todos los días de 10 a 18 h, para visitas gratuitas.

Offene Animation für Kinder von 4 bis 10 Jahren.

Entdecke die Welt der Pferde :

? wie man sich einem Pony nähert,

? es pflegen (putzen),

? spielerische Übungen auf dem Pony machen (Voltigieren).

Tarif 15 ? / Kind (offen für 4/10-Jährige).

Auf Reservierung.

Der Bauernhof ist täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und kann frei besichtigt werden.

