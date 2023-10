Visite guidée à la ferme SALECHAN Saléchan, 2 novembre 2023, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Découvrez la ferme accompagné d’un guide,

il vous fera profiter des ses connaissances et vous permettra d’être au plus près des animaux !

Poursuivez la visite en nous accompagnant lors du nourrissage des animaux.

Tarif : 13€

Sur réservation..

2023-11-02 15:00:00 fin : 2023-11-02 18:00:00. .

SALECHAN à la Ferme pédagogique Les jours Heureux

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the farm accompanied by a guide,

he’ll share his knowledge with you and let you get up close and personal with the animals!

Continue your visit by joining us as we feed the animals.

Price: 13?

Reservations required.

Descubra la granja acompañado por un guía,

compartirá contigo sus conocimientos y te permitirá acercarte a los animales

Continúe su visita acompañándonos a dar de comer a los animales.

Precio: 13?

Reserva previa.

Entdecken Sie den Bauernhof in Begleitung eines Führers,

er wird sein Wissen mit Ihnen teilen und Ihnen ermöglichen, den Tieren ganz nah zu sein!

Setzen Sie den Besuch fort, indem Sie uns bei der Fütterung der Tiere begleiten.

Preis: 13 ?

Reservierung erforderlich.

