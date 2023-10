Atelier – Poney découverte ! SALECHAN Saléchan, 27 octobre 2023, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Après midi ouverte aux enfants de 4 à 10 ans !

Un moment pour découvrir le monde autour des poneys :

• comment l’aborder,

• en prendre soin,

• faire des exercices avec lui comme la voltige.

Tarif : 15€

Sur réservation..

2023-10-27 14:00:00 fin : 2023-10-27 16:00:00. .

SALECHAN à la Ferme pédagogique Les jours Heureux

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Afternoon open to children aged 4 to 10!

A time to discover the world around ponies:

? how to approach them

? taking care of them,

? doing exercises with them, such as acrobatics.

Price: 15?

Upon reservation.

¡Tarde abierta a niños de 4 a 10 años!

Un momento para descubrir el mundo de los ponis:

? cómo acercarse a ellos

? cómo cuidarlos

? hacer ejercicios con ellos, como acrobacias.

Precio: 15?

Previo acuerdo.

Offener Nachmittag für Kinder von 4 bis 10 Jahren!

Eine Zeit, um die Welt rund um die Ponys zu entdecken :

? wie man mit ihnen umgeht,

? es zu pflegen,

? Übungen mit ihm machen, z. B. Voltigieren.

Preis: 15 ?

Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65