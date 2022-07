Saléchan en fête ! Saléchan Saléchan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Saléchan Le village de Saléchan et la Goulotte Occitane, vous ont préparé un beau programme pour un week-end de feu ! Samedi 27 août :

Début des festivités dès 18h00 ! Profitez d’un concert gratuit avec les Bachi Bouzouks ! Dimanche 28 août :

-Dès 11h00, découvrez les stands des exposants.

-Réservez le repas de midi – cochon à la broche – offert par la mairie.

-À 15h00, concert gratuit avec Xavier Seldir ! Tout le week-end, buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. +33 6 50 54 86 41 Saléchan

