Exposition « Ailleurs » de Christine Goujon Office de Tourisme de Sologne – Galerie Maurice Genevoix, 19 avril 2023, Salbris.

L’Office de Tourisme de Sologne accueille l’exposition « Ailleurs » de Christine Goujon au sein de la Galerie Maurice Genevoix à Salbris, du 19 avril au 13 mai.

Jeudi 2023-04-19 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 12:30:00. EUR.

Office de Tourisme de Sologne – Galerie Maurice Genevoix

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The Tourist Office of Sologne welcomes the exhibition « Elsewhere » by Christine Goujon in the Maurice Genevoix Gallery in Salbris, from April 19 to May 13

La Oficina de Turismo de Sologne acoge la exposición « Elsewhere » de Christine Goujon en la Galería Maurice Genevoix de Salbris, del 19 de abril al 13 de mayo

Das Office de Tourisme de Sologne begrüßt die Ausstellung « Ailleurs » von Christine Goujon in der Galerie Maurice Genevoix in Salbris vom 19. April bis 13. Mai

