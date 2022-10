Salamandres et lavoirs Ardin Ardin Catégories d’évènement: Ardin

Deux-Svres Ardin EUR Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 vallée de l’Autize, le SMBVSN organise avec le CPIE gâtine Poitevine la sortie, le samedi 19 novembre à 14h30.

Lieu précis donné à votre inscription.

Gratuit, durée 2h

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la pratique extérieure.

Inscription obligatoire avec le QR code voir affiche ou auprès de Chloé 05 17 31 01 32, chloe@cpie79.fr

