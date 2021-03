Salam Shalom Salut Collège Victor Louis, 25 mars 2021-25 mars 2021, Bordeaux.

Salam Shalom Salut

le jeudi 25 mars à Collège Victor Louis

Cette intervention prendra la forme d’un débat autour du projet » salam, shalom, salut » qui fait le pari d’une jeunesse engagée contre les replis les plus incensés, déterminée à lutter contre le racisme, l’antisémitisme et toutes formes de discrimination. Porté par des jeunes aux identités multiples et complexes, le projet les amène à la rencontre de leurs concitoyens afin d’exprimer leur volonté de vivre ensemble et de travailler à la construction d’une société ou chacun serait traité à égale dignité, loin des discours publics suscitant et instrumentalisant les peurs et les tensions.

sur inscription

Atelier de sensibilisation autour du projet » Salam Shalom Salut

