Gratuit : non 9 € à 15 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h) Danse. Salam [Paix] est une création franco-palestinienne pour quatre danseurs et un musicien en live, quatre frères comme les quatre points cardinaux et un axe, celui du centre du monde, celui qui les rassemble. Ils dansent leurs joies, leurs doutes, leurs cultures, leurs croyances… En travaillant sur la liberté, l’indépendance et la fraternité, le chorégraphe Hervé Maigret invite à une réflexion existentielle. Les frontières imaginaires, politiques, culturelles sont-elles des obstacles à la paix ? Chorégraphie : Hervé Maigret – Assistant chorégraphique : Stéphane BourgeoisInterprètes : Stéphane Bourgeois, Pedro Hurtado-Gómez, Hamza Damra et Kamel JirjawiCréation musique et interprétation : Camille SaglioScénographie : Serge Crampon – Costumes : Martine Ritz Durée : 55 min. Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240 02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia

